ХК "Тампа-Бей" у грі з "Айлендерс" перервав серію поразок в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Регулярний чемпіонат НХЛ продовжився 12 поєдинками в одному із яких "Тампа-Бей Лайтнінг" на виїзді завдала розгромної поразки "Нью-Йорк Айлендерс" – 1:6, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Вже в середині другого періоду питання щодо переможця матчу було практично зняте, адже гості лідирували 6:0. Дублем відзначився Кучеров, ще по одній шайбі закинули Стемкос, Бойл, Браун і Філппула.
Наприкінці другого періоду шайбу престижу закинув Зайденберг.
Варто зазначити, що "Тампа-Бей" перервала серію поразок, яка нараховувала три поєдинки – 12 очок і 6 місце Східної конференції. "Айлендерс" з 8 пунктами на передостанньому 15 щаблі Східного узбережжя.
Результати інших зустрічей:
"Колорадо Евеланш" – "Нешвілл Предаторс" - 1:5;
"Чикаго Блекхоукс" –" Калгарі Флеймс" - 5:1;
"Оттава Сенаторс" – "Кароліна Харрікейнс" - 2:1 ОТ;
"Вінніпег Джетс" – "Вашингтон Кепіталс" - 2:3;
"Флорида Пантерс" - Бостон Брюїнс" - 1:2;
"Торонто Мейпл Ліфс" – "Едмонтон Ойлерс" - 3:2 ОТ;
"Нью-Йорк Рейнджерс" – "Сент-Луїс Блюз - 5:0;
"Коламбус Блю Джекетс" – "Даллас Старс" - 3:2 ОТ;
"Лос-Анджелес Кінгс" – "Анахайм Дакс" - 0:4;
"Арізона Койотс" – "Сан-Хосе Шаркс" - 3:2.
Як повідомляв УНН, ХК "Детройт Ред Вінгc" продовжив виграшну серію в НХЛ.