ХК "Тампа-Бей" у грі з "Айлендерс" перервав серію поразок в НХЛ

Вже в середині другого періоду питання щодо переможця матчу було практично зняте, адже гості лідирували 6:0. Дублем відзначився Кучеров, ще по одній шайбі закинули Стемкос, Бойл, Браун і Філппула.

Наприкінці другого періоду шайбу престижу закинув Зайденберг.

Варто зазначити, що "Тампа-Бей" перервала серію поразок, яка нараховувала три поєдинки – 12 очок і 6 місце Східної конференції. "Айлендерс" з 8 пунктами на передостанньому 15 щаблі Східного узбережжя.

Результати інших зустрічей:

"Колорадо Евеланш" – "Нешвілл Предаторс" - 1:5;

"Чикаго Блекхоукс" –" Калгарі Флеймс" - 5:1;

"Оттава Сенаторс" – "Кароліна Харрікейнс" - 2:1 ОТ;

"Вінніпег Джетс" – "Вашингтон Кепіталс" - 2:3;

"Флорида Пантерс" - Бостон Брюїнс" - 1:2;

"Торонто Мейпл Ліфс" – "Едмонтон Ойлерс" - 3:2 ОТ;

"Нью-Йорк Рейнджерс" – "Сент-Луїс Блюз - 5:0;

"Коламбус Блю Джекетс" – "Даллас Старс" - 3:2 ОТ;

"Лос-Анджелес Кінгс" – "Анахайм Дакс" - 0:4;

"Арізона Койотс" – "Сан-Хосе Шаркс" - 3:2.

Як повідомляв УНН, ХК "Детройт Ред Вінгc" продовжив виграшну серію в НХЛ.