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ХК "Тампа-Бэй" в игре с "Айлендерс" прервал серию поражений в НХЛ

ХК "Тампа-Бэй" в игре с "Айлендерс" прервал серию поражений в НХЛ

Киев • УНН

 • 7201 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Регулярный чемпионат НХЛ продолжился 12 поединками в одном из которых команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде нанесла разгромное поражение "Нью-Йорк Айлендерс" - 1:6, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Уже в середине второго периода вопрос о победителе матча был практически снят, ведь гости лидировали 6:0. Дублем отметился Кучеров, еще по одной шайбе забросили Стэмкос, Бойл, Браун и Филппула.

В конце второго периода шайбу престижа забросил Зайденберг.

Стоит отметить, что "Тампа-Бэй" прервала серию поражений, которая насчитывала три поединка - 12 очков и 6 место Восточной конференции. "Айлендерс" с 8 пунктами на предпоследнем 15 месте Восточного побережья.

Результаты других встреч:

"Колорадо Эвеланш" - "Нэшвилл Предаторс" - 1:5;

"Чикаго Блэкхоукс" - "Калгари Флэймз" - 5:1;

"Оттава Сенаторз" - "Каролина Харрикейнс" - 2:1 ОТ;

"Виннипег Джетс" - "Вашингтон Кэпиталс" - 2: 3;

"Флорида Пантерс" - Бостон Брюинз "- 1:2;

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Эдмонтон Ойлерз" - 3:2 ОТ;

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Сент-Луис Блюз - 5:0;

"Коламбус Блю Джекетс" - "Даллас Старс" - 3:2 ОТ;

"Лос-Анджелес Кингс" - "Анахайм Дакс" - 0:4;

"Аризона Койотс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 3:2.

Как сообщал УНН, ХК "Детройт Ред Вингc" продлил выигрышную серию в НХЛ .

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