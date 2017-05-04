ХК "Піттсбург" наблизився до півфіналу Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Хокеїсти "Піттсбург Пінгвінс" на домашньому льоду завдали поразки "Вашингтон Кепіталс" у четвертому поєдинку другого раунду плей-оф Кубка Стенлі, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Хорнквіст відкрив рахунок на п'ятій хвилині матчу, втікши у відрив. Він отримав пас від Оллі Маатти, проскочив між захисниками Бруксом Орпіком і Карлом Алзнером, а потім переграв Холтбі.
Другий гол був забитий на четвертій хвилині другого періоду. Гюнтцель прокотився по борту і накинув шайбу на п'ятачок, де на самоті перебував захисник "Вашингтона" Дмитро Орлов. Орлов намагався зупинити шайбу коником, і вона рикошетом від леза влетіла у ворота Холтбі - 2:0.
Євген Кузнєцов відіграв одну шайбу на восьмій хвилині кидком з лівого кола вкидання, а Нейт Шмідт відновив рівновагу на дев'ятій. Однак, 26-річний канадець Джастін Шульц кидком в дотик пробив Холтбі і зробив рахунок 3:2 на користь "Піттсбурга".
"Нам треба забути про цю гру і рухатися далі. Тепер для нас кожен матч сьомий, нам треба виграти наступні три зустрічі. Я впевнений, що ми до цього готові", - сказав капітан "Кепіталс" Олександр Овечкін.
Варто зазначити, що за статистикою переможець матчу під номером 4, якщо рахунок в серії став 3:1, може розраховувати на загальний успіх в раунді. Його шанси оцінюються в 90 відсотків - 210 проти 24.
Додамо також, в іншому протистоянні "Анахайм" в овертаймі обіграв "Едмонтон" 4:3 і вирівняв ситуацію у серії – 2:2.
Як повідомляв УНН, "Вашингтон" виграв третій матч у серії плей-оф Кубка Стенлі проти "Піттсбурга".