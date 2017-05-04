ХК "Питтсбург" приблизился к полуфиналу Кубка Стэнли

Хорнквист открыл счет на пятой минуте матча, убежав в отрыв. Он получил пас от Олли Маатты, проскочил между защитниками Бруксом Орпик и Карлом Алзнером, а затем переиграл Холтби.

Второй гол был забит на четвертой минуте второго периода. Гюнтцель прокатился по борту и накинул шайбу на пятачок, где в одиночестве находился защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов. Орлов пытался остановить шайбу коньком, и она рикошетом от лезвия влетела в ворота Холтби - 2: 0.

Евгений Кузнецов сыграл одну шайбу на восьмой минуте броском с левого круга вбрасывания, а Нейт Шмидт восстановил равновесие на девять. Однако, 26-летний канадец Джастин Шульц броском в касание пробил Холтби и сделал счет 3:2 в пользу "Питтсбурга".

"Нам надо забыть об этой игре и двигаться дальше. Теперь для нас каждый матч седьмой, нам надо выиграть следующие три встречи. Я уверен, что мы к этому готовы", - сказал капитан "Кэпиталс" Александр Овечкин.

Стоит отметить, что по статистике победитель матча под номером 4, если счет в серии стал 3:1, может рассчитывать на общий успех в раунде. Его шансы оцениваются в 90 процентов - 210 против 24.

Добавим также, в другом противостоянии "Анахайм" в овертайме обыграл "Эдмонтон" 4:3 и выровнял ситуацию в серии - 2:2.

Как сообщал УНН, "Вашингтон" выиграл третий матч в серии плей-офф Кубка Стэнли против "Питтсбурга".