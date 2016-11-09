ХК "Кривбас" поповнив склад двома російськими гравцями
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В офіс Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від криворізького "Кривбасу", де зазначено імена двох новачків, передає УНН з посиланням на прес-службу ХК "Кривбас".
Команда підписала контракти з 22-річним російським захисником Сергієм Афанасьєвим і 20-річним нападаючим Євгеном Тимченко, що раніше виступали в київському "Дженералз".
С.Афанасьєв захищав кольори за карагандинської "Сариарки" і "Беркута" в чемпіонаті Казахстану, сумарно зіграв 90 ігор і набрав 3 (1 +2) очки. Попередній сезон провів в "Дженералз" - 51 гра, 67 (25 + 42) очок, став кращим бомбардиром серед захисників і завоював з клубом срібні медалі першості. Нинішній сезон також починав у складі "генералів" - 12 ігор, 1 (0 + 1) очко, коефіцієнт корисності +3.
Є.Тимченко виступав в МХЛ в складі донецької "Молодої Гвардії" і бердського "Кристала", зіграв 29 ігор, набравши 1 (1 + 0) результативний бал. Минулий сезон починав у складі "Донбасу", однак пізніше перейшов в "Дженералз", сукупно зігравши 39 ігор і набравши 39 (18 + 21) очок. Срібний призер чемпіонату України сезону 2015/2016. Виступав у юніорській збірній України, також провів 14 ігор на молодіжних чемпіонатах світу в Дивізіоні 1Б. У попередньому сезоні дебютував у дорослій збірній України.
Додамо також, "Кривбас" відзаявив Олексія Овчиннікова, який зіграв у клубі дві гри і набрав 1 (1 + 0) пункт у графі результативність.