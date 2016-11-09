ХК "Кривбасс" пополнил состав двумя российскими игроками

Команда подписала контракты с 22-летним российским защитником Сергеем Афанасьевым и 20-летним нападающим Евгением Тимченко, ранее выступавшие в киевском "Дженералз".

С.Афанасьев защищал цвета по Карагандинской "Сарыарка" и "Беркута" в чемпионате Казахстана, суммарно сыграл 90 игр и набрал 3 (1 + 2) очка. Предыдущий сезон провел в "Дженералз" - 51 игра, 67 (25 + 42) очков, став лучшим бомбардиром среди защитников и завоевал с клубом серебряные медали первенства. Нынешний сезон также начинал в составе "генералов" - 12 игр, 1 (0 + 1) очко, коэффициент полезности +3.

Е.Тимченко выступал в МХЛ в составе донецкой "Молодой Гвардии" и Бердского "Кристалла", сыграл 29 игр, набрав 1 (1 + 0) результативный балл. Прошлый сезон начинал в составе "Донбасса", однако позже перешел в "Дженералз", совокупно сыграв 39 игр и набрав 39 (18 + 21) очков. Серебряный призер чемпионата Украины сезона 2015/2016. Выступал в юниорской сборной Украины, также провел 14 игр на молодежных чемпионатах мира в Дивизионе 1Б. В прошлом сезоне дебютировал во взрослой сборной Украины.

Добавим также, "Кривбасс" отзаявил Алексея Овчинникова, который сыграл в клубе две игры и набрал 1 (1 + 0) пункт в графе результативность.