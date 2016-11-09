ХК "Кривбасс" пополнил состав двумя российскими игроками

ukru
15 марта, 19:03 • 112349 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158476 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132993 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125874 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110074 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104108 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100520 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131314 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130444 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127699 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 51702 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 36812 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 31024 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 63063 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

12:25 • 25167 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 131314 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130922 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266726 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295863 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231975 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 15325 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107840 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130444 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113654 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130814 просмотра
Актуальное
ХК "Кривбасс" пополнил состав двумя российскими игроками

ХК "Кривбасс" пополнил состав двумя российскими игроками

Киев • УНН

 • 8844 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В офис украинской хоккейной лиги поступил дозаявочной список от криворожского "Кривбасса", где указаны имена двух новичков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ХК "Кривбасс".

Команда подписала контракты с 22-летним российским защитником Сергеем Афанасьевым и 20-летним нападающим Евгением Тимченко, ранее выступавшие в киевском "Дженералз".

С.Афанасьев защищал цвета по Карагандинской "Сарыарка" и "Беркута" в чемпионате Казахстана, суммарно сыграл 90 игр и набрал 3 (1 + 2) очка. Предыдущий сезон провел в "Дженералз" - 51 игра, 67 (25 + 42) очков, став лучшим бомбардиром среди защитников и завоевал с клубом серебряные медали первенства. Нынешний сезон также начинал в составе "генералов" - 12 игр, 1 (0 + 1) очко, коэффициент полезности +3.

Е.Тимченко выступал в МХЛ в составе донецкой "Молодой Гвардии" и Бердского "Кристалла", сыграл 29 игр, набрав 1 (1 + 0) результативный балл. Прошлый сезон начинал в составе "Донбасса", однако позже перешел в "Дженералз", совокупно сыграв 39 игр и набрав 39 (18 + 21) очков. Серебряный призер чемпионата Украины сезона 2015/2016. Выступал в юниорской сборной Украины, также провел 14 игр на молодежных чемпионатах мира в Дивизионе 1Б. В прошлом сезоне дебютировал во взрослой сборной Украины.

Добавим также, "Кривбасс" отзаявил Алексея Овчинникова, который сыграл в клубе две игры и набрал 1 (1 + 0) пункт в графе результативность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы