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ХК "Донбас" розірвав контракт із капітаном молодіжної збірної України

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Хокейний клуб “Донбас” розірвав контракт з нападаючим Антоном Рубаном за обопільною згодою сторін. Про це інформує сайт донеччан, передає УНН.

ХК "Донбас" розірвав контракт із капітаном молодіжної збірної України

У поточному сезоні чемпіонату України 19-річний форвард провів у светрі “Донбасу” 19 ігор, в яких набрав 10 очок (2 + 8).

Варто відзначити, що Рубан отримав капітанську пов’язку на початку грудня минулого року та виводив в даній якості молодіжну збірну України на матч з однолітками зі Словенії.

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Додамо також, “Донбас” після 24 протистоянь нинішнього чемпіонату лідирує зі стовідсотковим результатом в 72 очки.

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