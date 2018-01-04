ХК "Донбас" розірвав контракт із капітаном молодіжної збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Хокейний клуб “Донбас” розірвав контракт з нападаючим Антоном Рубаном за обопільною згодою сторін. Про це інформує сайт донеччан, передає УНН.
У поточному сезоні чемпіонату України 19-річний форвард провів у светрі “Донбасу” 19 ігор, в яких набрав 10 очок (2 + 8).
Варто відзначити, що Рубан отримав капітанську пов’язку на початку грудня минулого року та виводив в даній якості молодіжну збірну України на матч з однолітками зі Словенії.
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Додамо також, “Донбас” після 24 протистоянь нинішнього чемпіонату лідирує зі стовідсотковим результатом в 72 очки.