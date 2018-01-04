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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ХК "Донбасс" расторг контракт с капитаном молодежной сборной Украины

Киев • УНН

 • 11019 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Хоккейный клуб “Донбасс” расторг контракт с нападающим Антоном Рубаном по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует сайт дончан, передает УНН.

ХК "Донбасс" расторг контракт с капитаном молодежной сборной Украины

В текущем сезоне чемпионата Украины 19-летний форвард провел в свитере “Донбасса” 19 игр, в которых набрал 10 очков (2+8).

Стоит отметить, что Рубан получил капитанскую повязку в начале декабря прошлого года и выводил в данном качестве молодежную сборную Украины на матч со сверстниками из Словении.

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Добавим также, “Донбасс” после 24 противостояний нынешнего чемпионата лидирует со стопроцентным результатом в 72 очка.

Украинские Национальные Новости

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