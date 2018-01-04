ХК "Білий Барс" підсилився 18-річним нападником
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Білоцерківський ХК "Білий Барс" поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом Разумовим, інформує УНН з посиланням на сайт Української хокейної ліги.
Вихованець броварського хокею свою професійну кар’єру почав саме в “Білому Барсі” у позаминулому сезоні. У своєму старому-новому клубі гравець буде виступати під 29 номером.
У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб і 23 результативні передачі в 38 матчах.
Всього на рахунку нападника 33 очки. Цей показник став 13-м серед всіх гравців УХЛ. За результативними передачами спортсмен замкнув десятку кращих.
Зауважимо, що Разумов також ставав срібним призером чемпіонату України серед юніорів.
Як повідомлялося раніше, білоцерківська команда закінчила 2017-й рік перемогою над “Галицькими Левами”.