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ХК "Білий Барс" підсилився 18-річним нападником

Київ • УНН

 • 10346 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Білоцерківський ХК "Білий Барс" поповнив свої ряди 18-річним нападаючим Максимом Разумовим, інформує УНН з посиланням на сайт Української хокейної ліги.

ХК "Білий Барс" підсилився 18-річним нападником

Вихованець броварського хокею свою професійну кар’єру почав саме в “Білому Барсі” у позаминулому сезоні. У своєму старому-новому клубі гравець буде виступати під 29 номером.

У першому сезоні Української хокейної ліги на рахунку нападника 10 закинутих шайб і 23 результативні передачі в 38 матчах.

Всього на рахунку нападника 33 очки. Цей показник став 13-м серед всіх гравців УХЛ. За результативними передачами спортсмен замкнув десятку кращих.

Зауважимо, що Разумов також ставав срібним призером чемпіонату України серед юніорів.

Як повідомлялося раніше, білоцерківська команда закінчила 2017-й рік перемогою над “Галицькими Левами”.

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