ХК "Белый Барс" усилился 18-летним нападающим

Воспитанник броварского хоккея свою профессиональную карьеру начал именно в “Белом Барсе” в позапрошлом сезоне. В своем старом-новом клубе игрок будет выступать под 29 номером.

В первом сезоне Украинской хоккейной лиги на счету нападающего 10 заброшенных шайб и 23 результативные передачи в 38 матчах.

Всего на счету нападающего 33 очка. Этот показатель стал 13-м среди всех игроков УХЛ. По результативными передачами спортсмен замкнул десятку лучших.

Заметим, что Разумов также становился серебряным призером чемпионата Украины среди юниоров.

Как сообщалось ранее, белоцерковская команда закончила 2017-й год победой над “Галицкими Львами”.