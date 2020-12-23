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Хімзавод на Рівненщині заявляє про тиск з боку ДФС на легальний бізнес

Київ • УНН

 • 10133 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Підприємство "Рівне-етил", що спеціалізується на випуску лакофарбових розчинників, не виробляє підакцизної продукції, проте регулярно піддається перевіркам з боку Департаменту контролю за обігом підакцизних товарів ДФС. Про це сьогодні під час пресконференції заявив директор ТОВ "Рівне-етил" Ігор Шумілов.

Хімзавод на Рівненщині заявляє про тиск з боку ДФС на легальний бізнес

Незважаючи на рішення суду, який визнав незаконними дії податківців із захоплення заводського транспорту, який перевозив хімпродукцію 16 грудня 2020 року представники ДФС продовжують чинити тиск на підприємство.

За словами адвоката Станіслава Костюченко, тиск на завод здійснюється вже протягом тривалого часу. Юрист упевнений, що таким чином здійснюється тиск на легальний бізнес і робляться спроби або загнати його в тінь, або провести рейдерське захоплення.

А те, що відбувається безпосередньо на заводі - переходить будь-які межі - вважає Костюченко.

"Кожен автомобіль, що виїжджав з території заводу, піддавався огляду. Однак за результатами чергового безпідставного затримання заводської автоцистерни 16 грудня 2020 року, Рівненський міський суд відмовив податківцям у легалізації обшуку і конфіскації авто. З тих пір біля воріт заводу вдень і вночі чергують представники ДФС, які відмовляються представитися і пред'явити документи. Працівники налякані, виробничий процес по загрозою", - говорить адвокат.

На питання журналістів про те, хто за цим стоїть - хто зацікавлений у тиску на легальний бізнес, хто є ініціатором таких неправомірних дій, - Ігор Шумілов припустив, що це Департамент контролю за обігом підакцизних товарів ДФС України.

Нагадаємо, нещодавно в.о. директора Департаменту контролю за обігом підакцизних товарів ДФС був призначений Ігор Сингаївський. Це не "нове обличчя" в податковій, а досвідчений чиновник, який успішно працював за часів Януковича і який, відповідно до законів України "Про Запобігання Корупції" та "Очищення влади" був люстрований. Однак, в 2020 році Сингаївського призначають на високу посаду в ДФС. Якимось чином його прізвище зникло з "люстраційного списку" - Єдиного реєстру осіб, які потрапили під дію закону "Про очищення влади", опублікованого на сайті Мін'юсту.

На думку експертів, жодна перевірка підприємств не обходиться без санкції Ігоря Сингаївського або його підлеглого Германа Андеса.

Бізнесмени з "Рівне - етил" вже оскаржують в суді дії податківців і не сумніваються в своїй перемозі, оскільки, на їх погляд, доказів неправомірності дій податківців, більш ніж достатньо.

Робітники заводу "Рівне-етил", які переймаються, що закриють завод, уже заявили про "похід на Київ". Начальник відділу кадрів Оксана Ковтунович розповіла про готовність людей пікетувати держоргани, поки не буде відновлена законність.

"Ми не хочемо втратити роботу. І не розуміємо, чому нас тероризують, чому перевіряє Департамент підакцизних товарів, якщо ми нічого з їх переліку не робимо! Це несправедливо. У нас в селі, в Шпанові, де розташований завод, роботи немає взагалі ніякої. Виходить, держава сама нас виганяє в Польщу?" - сказала Ковтунович.

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