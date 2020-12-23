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Химзавод на Ровенщине заявляет о давлении со стороны ГФС на легальный бизнес

Киев • УНН

 • 10133 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Предприятие "Ривне-Этил", специализирующееся на выпуске лакокрасочных растворителей, не производит подакцизной продукции, однако регулярно подвергается проверкам со стороны Департамента контроля за оборотом подакцизных товаров ГФС. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил директор ООО "Ривне-Этил" Игорь Шумилов.

Химзавод на Ровенщине заявляет о давлении со стороны ГФС на легальный бизнес

Несмотря на решение суда, признавшего незаконными действия налоговиков по захвату заводского транспорта, перевозившего химпродукцию 16 декабря 2020 г., представители ГФС продолжают оказывать давление на предприятие.

По словам адвоката Станислава Костюченко, давление на завод осуществляется уже на протяжении продолжительного времени. Юрист уверен, что таким образом осуществляется давления на легальный бизнес и предпринимаются попытки либо загнать его в тень, либо провести рейдерский захват.

А то, что происходит непосредственно на заводе — переходит всякие границы — считает Костюченко.

“Каждый автомобиль, выезжающий с территории завода, подвергался досмотрам. Однако по результатам очередного безосновательного задержания заводской автоцистерны 16 декабря 2020 года, Ровенский городской суд отказал налоговикам в легализации обыска и конфискации авто. С тех пор у ворот завода днем и ночью дежурят представители ГФС, отказывающиеся представиться и предъявить документы. Работники напуганы, производственный процесс по угрозой”, — говорит адвокат.

На вопрос журналистов о том, кто за этим стоит — кто заинтересован в давлении на легальный бизнес, кто является инициатором таких неправомерных действий, — Игорь Шумилов предположил, что это Департамент контроля за оборотом подакцизных товаров ГФС Украины.

Напомним, недавно и.о. директора Департамента контроля за оборотом подакцизных товаров ГФС был назначен Игорь Сингаевский. Это не “новое лицо” в налоговой, а опытный чиновник, успешно работавший во времена Януковича и который, в соответствии с законами Украины “Про запобігання корупції” та “Очищення влади” был люстрирован. Однако, в 2020 году Сингаевского назначают на высокую должность в ГФС. Каким-то образом его фамилия исчезла из “люстрационного списка” — Единого реестра лиц, попавших под действие закона “Об очищении власти”, опубликованного на сайте Минюста.

По мнению экспертов, ни одна проверка предприятий не обходится без санкции Игоря Сингаевского или его подчиненного Германа Андеса.

Бизнесмены с “Ривне — Этил” уже оспаривают в суде действия налоговиков и не сомневаются в своей победе, поскольку, на их взгляд, доказательств неправомерности действий налоговиков, предостаточно.

Рабочие завода “Ривне-Этил”, которые беспокоятся, что закроют завод, уже заявили о “походе на Киев”. Начальник отдела кадров Оксана Ковтунович рассказала о готовности людей пикетировать госорганы, пока не будет восстановлена законность.

“Мы не хотим потерять работу. И не понимаем, почему нас терроризируют, почему проверяет Департамент подакцизных товаров, если мы ничего из их перечня не производим! Это не справедливо. У нас в селе, в Шпанове, где расположен завод, работы нет вообще никакой. Получается, государство само нас выгоняет в Польшу?” — сказала Ковтунович.

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