"Хімік" здобув першу перемогу в баскетбольній Лізі чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У поєдинку третього туру групового раунду Ліги чемпіонів баскетболісти "Хіміка" вирвали перемогу в італійської "Венеції". Зустріч пройшла в Южному в СК "Олімп", інформує УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.
Підопічні Віталія Степановського впродовж першої половини зібрано грали в атаці, грамотно і енергійно захищалися, завдяки чому захопили лідерство, зробивши у дебютi матчу ривок 11:0. Окремо варто відзначити дует українського клубу Петров /Сміт - обидва набрали по 10 очок і вже за традицією були кращими в складі своєї команди.
Вже на старті другої половини матчу італійці швидко нівелювали 4-очкове відставання і вийшли вперед завдяки влучним дальнім від МакГі і Бейнса. Протягом усієї третьої чверті команди міняли один одного в ролі лідера, а головною проблемою "Хіміка" в цьому матчі стали штрафні кидки. Перед початком заключної десятихвилинки южненці реалізували лише 5 з 14 кидків з лінії.
У кінцівці баталії команди припустилися великої кількості триочкових кидків, а гра як і раніше проходила за сценарієм третього періоду, тому логічним завершенням матчу стала розв'язка в кінцівці, де ключовим стали не дальні влучання, а впевнена гра центрового В'ячеслава Петрова, а італійці, отримавши шанс на переможну атаку, своєю можливістю не скористалися – 65:64.
Зазначимо, що найкращу гру видав дует "Хіміка" Джеймс Сміт і В'ячеслав Петров. Американець до своїх 19 очок додав 9 ассистiв, а українець набрав 19 очок, зібрав 7 підбирань і зробив важливі кидки на останніх хвилинах переможного матчу.
Таким чином, южненці мають 1 перемогу при 2 поразках і посідають передостаннє 7 місце в групі В. "Венеція" із аналогічним показником за рахунок кращої різниці забитих і пропущених очок займає 5 сходинку.
Нагадаємо, що свій наступний єврокубковий матч "Хімік" проведе 8-го листопада. На домашньому майданчику чемпіон України гратиме проти останньої команди групи фінського клубу "Катайя".