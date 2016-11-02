"Химик" одержал первую победу в баскетбольной Лиге чемпионов

Подопечные Виталия Степановского в течение первой половины собрано играли в атаке, грамотно и энергично защищались, благодаря чему захватили лидерство, сделав в дебюте матча рывок 11: 0. Отдельно стоит отметить дуэт украинского клуба Петров / Смит - оба набрали по 10 очков и уже по традиции были лучшими в составе своей команды.

Уже на старте второй половины матча итальянцы быстро нивелировали 4-очковое отставание и вышли вперед благодаря точным дальним от МакГи и Бейнса. На протяжении всей третьей четверти команды меняли друг друга в роли лидера, а главной проблемой "Химика" в этом матче стали штрафные броски. Перед началом заключительной десятиминутки южненцы реализовали только 5 из 14 бросков с линии.

В концовке баталии команды допустили большое количество трехочковых бросков, а игра по-прежнему проходила по сценарию третьего периода, поэтому логичным завершением матча стала развязка в концовке, где ключевым стали не дальние попадания, а уверенная игра центрового Вячеслава Петрова, а итальянцы , получив шанс на победную атаку, своей возможностью не воспользовались - 65:64.

Отметим, что лучшую игру выдал дуэт "Химика" Джеймс Смит и Вячеслав Петров. Американец к своим 19 очкам добавил 9 ассистив, а украинец набрал 19 очков, собрал 7 подборов и сделал важные броски на последних минутах победного матча.

Таким образом, южненцы имеют 1 победу при 2 поражениях и занимают предпоследнее 7 место в группе В. "Венеция" с аналогичным показателем за счет лучшей разницы забитых и пропущенных очков занимает 5 место.

Напомним, что свой следующий еврокубковый матч "Химик" проведет 8 ноября. На домашней площадке чемпион Украины будет играть против последней команды группы финского клуба "Катайя".