Хілларі Клінтон знову опинилася в центрі розслідування ФБР

За словами представників адміністрації, ФБР планує з’ясувати, чи не обіцяли і не надавали Клінтони ті чи інші політичні поступки в обмін на благодійну діяльність і чи не обіцяли донори фонду вливання коштів в обмін на досягнення певних урядових цілей. Крім того, розслідування має пролити світло на те, чи переводилися активи фонду, які не обкладаються податком, на особисті рахунки і чи були вони використані в політичних цілях.

Як наголошується, в рамках цього розгляду агенти ФБР вже допитали щонайменше одного свідка, і в найближчі тижні відомством буде вжито додаткових заходів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У штаті Нью-Йорк пожежа охопила будинок Білла і Хілларі Клінтон

Благодійна організація “Clinton Foundation” була заснована в 2001 році. За цей час вона залучила мільярди доларів, у тому числі за рахунок перерахувань від прихильників сім’ї Клінтон. Президент США Дональд Трамп не раз заявляв, що його колишня суперниця причетна до корупції і надавала послуги у політичній сфері державам, які робили пожертвування до фонду, в їх число входила і Саудівська Аравія.

Нагадаємо, республіканці в профільних комітетах Конгресу США вперше виявили свідоцтва того, що у Федерального бюро розслідувань були докази існування порушення закону колишнім держсекретарем Хілларі Клінтон і її оточенням при передачі засекреченої інформації через її особистий поштовий сервер.