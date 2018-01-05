Хиллари Клинтон вновь оказалась в центре расследования ФБР

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 31469 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 74576 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 95239 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 109018 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 130659 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 153520 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 117773 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 137414 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189019 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 288855 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
73%
Популярные новости

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 149784 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 59210 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 221727 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 50173 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 165481 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 165805 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 222082 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 434268 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 389046 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 473791 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 22052 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 22218 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 31607 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 50389 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 59411 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Хиллари Клинтон вновь оказалась в центре расследования ФБР

Киев • УНН

 • 11335 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Федеральное бюро расследований США инициировало расследование против “Фонда семьи Клинтон”, которое должно выяснить, получала организация любые выгоды от спонсоров в период, когда Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники газеты The Hill.

Хиллари Клинтон вновь оказалась в центре расследования ФБР

По словам представителей администрации, ФБР планирует выяснить, не обещали и не оказывали Клинтоны те или иные политические уступки в обмен на благотворительную деятельность и не обещали доноры фонда вливания средств в обмен на достижение определенных правительственных целей. Кроме того, расследование должно пролить свет на то, переводились активы фонда, не облагаются налогом на личные счета и были ли они использованы в политических целях.

Как отмечается, в рамках этого рассмотрения агенты ФБР уже допросили по меньшей мере одного свидетеля, и в ближайшие недели ведомством будут приняты дополнительные меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В штате Нью-Йорк пожар охватил дом Билла и Хиллари Клинтон

Благотворительная организация “Clinton Foundation” была основана в 2001 году. За это время она привлекла миллиарда долларов, в том числе за счет перечислений от сторонников семьи Клинтон. Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что его бывшая соперница причастна к коррупции и предоставляла услуги в политической сфере государствам, которые делали пожертвования в фонд, в их число входила и Саудовская Аравия.

Напомним, республиканцы в профильных комитетах Конгресса США впервые обнаружили свидетельства того, что у Федерального бюро расследований были доказательства существования нарушения закона бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон и ее окружением при передаче секретной информации через ее личный почтовый сервер.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.69
Bitcoin
$79,069.10
S&P 500
$5,108.15
Tesla
$237.06
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,984.24
Ethereum
$1,563.41