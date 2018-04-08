Хет-трик Мессі допоміг "Барселоні" здобути чергові три очки в Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сімдесят дві тисячі сто двадцять шість глядачів на стадіоні “Камп Ноу” стали свідками перемоги каталонської “Барселони” над командою з другої половини іспанської Прімери “Леганесом”, передає кореспондент УНН.
Першу нагоду аби змінити цифри на табло змарнував Суарес після ідеального виводу на ударну позицію від Мессі. Бомбардир “синьо-гранатових” згодом дозволив вийти вперед своїй команді, реалізувавши штрафний удар. Ще п’ять хвилин знадобилося лідеру “Барси” задля оформлення дублю. На цей раз аргентинець реалізував момент після пасу Коутіньо.
В середині наступної 45-хвилинки інтригу у зустріч вніс гол Ель-Жара. Питання щодо переможця баталії зняв Мессі, який оформив хет-трик — 3:1.
Зауважимо, що команда Вальверде прямує до чемпіонства в турнірі. Маючи 79 балів каталонці випереджають “Атлетіко” на 12 очок. Проте у “матрацників” матч у запасі. “Леганес” завоював тільки 36 очок — 14 рядок.
Серед інших результатів відмітимо розгромну поразку “Севільї” від “Сельти” 0:4, а також виграш “Депортіво” за який виступає Максим Коваль над “Малагою” 3:2.