Херсонщина: на межі знищення десятки сіл, в області заміновані дороги

Деталі

Як повідомляється, ситуація в області напружена. На межі знищення — десятки сіл Бериславського району, бойові дії йдуть і в тергромадах Каховського та Херсонського районів.

Жителі територій, які межують з Снігурівкою та Зеленодольським, розповідають про замінування низки доріг та берегу річки Інгулець. Щодня через встановлені міни гине худоба, яку, через відсутність води та евакуацію, були змушені випустити мирні жителі.

Також вказано, що вже майже тиждень окупанти здійснюють перевірку гаражів у Херсоні.

За розповідями жителів міста, російські військові шукають зброю. На вулицях обласного центру — блок-пости, також з’являються все більше російських патрульних.

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської області окупанти посилюють поліцейсько-адміністративний режим, "порушникам" погрожують розстрілом на місці.