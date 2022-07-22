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Херсонская область: на грани уничтожения десятки сел, в области заминированы дороги

Херсонская область: на грани уничтожения десятки сел, в области заминированы дороги

Киев • УНН

 • 355536 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Ситуация в Херсонской области становится все более напряженной. На грани уничтожения находятся десятки сел, в области заминированы дороги, передает УНН со ссылкой на сводку из ОГА за сутки.

Детали

Как сообщается, ситуация в области напряженная. На грани уничтожения — десятки сел Бериславского района, боевые действия идут и в тергромадах Каховского и Херсонского районов.

Жители территорий, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец. Каждый день из-за установленных мин гибнет скот, который из-за отсутствия воды и эвакуации были вынуждены выпустить мирные жители.

Также указано, что уже почти неделю оккупанты осуществляют проверку гаражей в Херсоне.

По рассказам жителей города, российские военные ищут оружие. На улицах областного центра — блок-посты, также появляются все больше российских патрульных.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что на временно захваченных территориях Херсонской области оккупанты усиливают полицейско-административный режим, "нарушителям" угрожают расстрелом на месте.

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