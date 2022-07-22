Херсонская область: на грани уничтожения десятки сел, в области заминированы дороги

Детали

Как сообщается, ситуация в области напряженная. На грани уничтожения — десятки сел Бериславского района, боевые действия идут и в тергромадах Каховского и Херсонского районов.

Жители территорий, граничащих со Снегиревкой и Зеленодольском, рассказывают о заминировании ряда дорог и берега реки Ингулец. Каждый день из-за установленных мин гибнет скот, который из-за отсутствия воды и эвакуации были вынуждены выпустить мирные жители.

Также указано, что уже почти неделю оккупанты осуществляют проверку гаражей в Херсоне.

По рассказам жителей города, российские военные ищут оружие. На улицах областного центра — блок-посты, также появляются все больше российских патрульных.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что на временно захваченных территориях Херсонской области оккупанты усиливают полицейско-административный режим, "нарушителям" угрожают расстрелом на месте.