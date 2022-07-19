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Окупанти на Херсонщині посилюють поліцейський режим, порушникам погрожують розстрілом на місці - ГУР

Окупанти на Херсонщині посилюють поліцейський режим, порушникам погрожують розстрілом на місці - ГУР

Київ • УНН

 • 170650 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що на тимчасово захоплених територіях Херсонської області окупанти посилюють поліцейсько-адміністративний режим, "порушникам" погрожують розстрілом на місці, передає УНН.

Деталі

Так, видано наказ так званого голови «воєнно-цивільної адміністрації Херсонської області» колаборанта володимира сальдо «Про заходи відповідальності за здійснення окремих правопорушень, що зазіхають на громадський порядок і громадську безпеку», вказують у ГУР МОУ.

«В «документі» йдеться про заборону діяльності, яка перешкоджає роботі окупаційних адміністрацій, «виборчих комісій» та інших органів, створених рашистами на окупованих землях. Заборонена «дискредитація органів влади рф» і будь-яка інформаційна пропаганда, спрямована проти окупаційної влади», - ідеться в повідомленні.

У ГУР додають, що також за розпорядженням «голови Каховської вца» володимира лєонтьєва посилюється пропускний контроль на території Каховського району. 

«Надано дозвіл на обшуки, затримання та обмеження волі, які можуть проводитись на розсуд окупантів. Населення попереджено про посилення заходів покарання в разі порушення комендантської години. Порушникам погрожують розстрілом на місці», - зазначають у розвідці.

Доповнення 

Соцмережі та Telegram-канали повідомляють про те, що «голову» так званої військово-цивільної адміністрації Херсонської області володимира сальдо госпіталізовано до лікарні у тяжкому стані.

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