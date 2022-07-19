Оккупанты в Херсонской области усиливают полицейский режим, нарушителям угрожают расстрелом на месте - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Главное управление разведки Минобороны сообщило, что на временно захваченных территориях Херсонской области оккупанты усиливают полицейско-административный режим, "нарушителям" угрожают расстрелом на месте, передает УНН.
Детали
Так, издан приказ так называемого председателя «военно-гражданской администрации Херсонской области» коллаборанта владимира сальдо «О мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», указывают в ГУР МОУ.
«В «документе» говорится о запрете деятельности, препятствующей работе оккупационных администраций, «избирательных комиссий» и других органов, созданных рашистами на оккупированных землях. Запрещенная «дискредитация органов власти рф» и любая информационная пропаганда, направленная против оккупационных властей», - говорится в сообщении.
В ГУР добавляют, что также по распоряжению «председателя Каховской вца» владимира леонтьева усиливается пропускной контроль на территории Каховского района.
«Дано разрешение на обыски, задержание и ограничение свободы, которые могут проводиться по усмотрению оккупантов. Население предупреждено об усилении мер наказания при нарушении комендантского часа. Нарушителям угрожают расстрелом на месте», - отмечают в разведке.
Дополнение
Соцсети и Telegram-каналы сообщают о том, что «председатель» так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области владимир сальдо госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.