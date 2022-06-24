Херсонщина: через бої села напівпорожні, знищено сотні будинків

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"Херсонщина: бойові дії тривають у селах Бериславського району. Ворожа армія використовує всю наявну зброю, внаслідок чого у захоплених населених пунктах знищено сотні будинків та об’єктів інфраструктури. Місцеві жителі зазначають, у деяких селах відбулася ротація, тож нові "освободітєлі" поселилися у будинках людей, які виїхали", – ідеться у повідомленні.

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Стабільно критична ситуація у громадах Нововоронцовки, Високопілля, Калинівського, Великої Олександрівки, Чорнобаївки, Станіслава.

Через бої села стоять напівпорожні, всі школи, садки, лікарні знищено або заміновано. Більшість підприємств та установ області захоплено, здебільшого вони пошкоджені та знищені.

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На військових базах білорусі знімають техніку зі зберігання: окупанти можуть перекинути її на Донецький та Херсонський напрямки.