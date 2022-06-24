Херсонская область: из-за боев села полупустые, уничтожены сотни домов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В Херсонской области из-за боевых действий села стоят полупустые, школы и больницы уничтожены или заминированы – российские войска используют все имеющееся оружие. Об этом сообщили в сводке ОВА, информирует УНН.
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"Херсонская область: боевые действия продолжаются в селах Бериславского района. Вражеская армия использует все имеющееся оружие, в результате чего в захваченных населенных пунктах уничтожены сотни домов и объектов инфраструктуры. Местные жители отмечают, в некоторых селах произошла ротация, поэтому новые "освободители" поселились в домах людей, которые выехали", – говорится в сообщении.
Детали
Стабильно критическая ситуация в общинах Нововоронцовки, Высокополья, Калиновского, Великой Александровки, Чернобаевки, Станислава.
Из-за боев села стоят полупустые, все школы, сады, больницы уничтожены или заминированы. Большинство предприятий и учреждений области захвачены, в основном они повреждены и уничтожены.
Напомним
На военных базах белорусы снимают технику с хранения: оккупанты могут перебросить ее на Донецкое и Херсонское направления.