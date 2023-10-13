Херсон під щільним вогнем: лунають вибухи

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"Херсон - під щільним вогнем! Російські військові з тимчасово окупованого лівого берега атакують, зокрема, Корабельний район. Вибухи лунають періодично", - написав Мрочко.

Додамо

Він також закликав херсонців бути обережними.

"Намагайтеся менше бувати на відкритому просторі, тим більше у Херсонській міській територіальній громаді з 20.00 починається комендантська година!" - резюмував він.

Нагадаємо

У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ пошкоджено колектори між насосною станцією каналізації та очисними спорудами.