Херсон під щільним вогнем: лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Окупанти обстрілюють Херсон. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, у місті періодично лунають вибухи, передає УНН.
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"Херсон - під щільним вогнем! Російські військові з тимчасово окупованого лівого берега атакують, зокрема, Корабельний район. Вибухи лунають періодично", - написав Мрочко.
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Він також закликав херсонців бути обережними.
"Намагайтеся менше бувати на відкритому просторі, тим більше у Херсонській міській територіальній громаді з 20.00 починається комендантська година!" - резюмував він.
Нагадаємо
У Херсоні внаслідок обстрілу російських військ пошкоджено колектори між насосною станцією каналізації та очисними спорудами.