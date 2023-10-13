Херсон под плотным огнем: раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Оккупанты обстреливают Херсон. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, в городе периодически раздаются взрывы, передает УНН.
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"Херсон - под плотным огнем! Российские военные с временно оккупированного левого берега атакуют, в частности, Корабельный район. Взрывы раздаются периодически", - написал Мрочко.
Добавим
Он также призвал херсонцев быть осторожными.
"Старайтесь меньше бывать на открытом пространстве, тем более в Херсонской городской территориальной общине с 20.00 начинается комендантский час!" - резюмировал он.
Напомним
В Херсоне в результате обстрела российских войск повреждены коллекторы между насосной станцией канализации и очистными сооружениями.