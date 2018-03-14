Харківського мажора, який збив на смерть підлітка, залишили під вартою

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ХАРКІВ-КИЇВ. 14 березня. УНН. Київський районний суд Харкова продовжив підозрюваному в смертельному ДТП на Салтівському шосе Тіграну Енгібаряну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави, передає кореспондент УНН.

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Максим Блохін, прокуратура передала до Київського районного суду обвинувальний акт, вже відбулося підготовче засідання по справі і суд призначив розгляд справи по суті.

Нагадаємо, ДТП сталося 17 січня 2018 року на Салтівському шосе в районі 8-го хлібозаводу.

Близько 15.00 18-річний водій Toyota Camry на смерть збив 17-річного хлопця, який переходив дорогу на пішохідному переході. Водій навіть не зупинився. Машина зникла з місця події. Автомобіль і водія знайшли через кілька годин після ДТП.

Енгібаряну загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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