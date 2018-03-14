Харьковского мажора, сбившего насмерть подростка, оставили под стражей
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 14 марта. УНН. Киевский районный суд Харькова продолжил подозреваемому в смертельном ДТП на Салтовском шоссе Тиграну Енгибаряну мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, передает корреспондент УНН.
Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, прокуратура передала в Киевский районный суд обвинительный акт, уже произошло подготовительное заседание по делу и суд назначил рассмотрение дела по существу.
Напомним, ДТП произошло 17 января 2018 на Салтовском шоссе в районе 8-го хлебозавода.
Около 15.00 18-летний водитель Toyota Camry насмерть сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Водитель даже не остановился. Машина скрылась с места происшествия. Автомобиль и водителя нашли через несколько часов после ДТП.
Енгибаряну грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.