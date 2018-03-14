Харьковского мажора, сбившего насмерть подростка, оставили под стражей

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32239 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47418 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51513 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100508 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90490 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103447 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110453 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116959 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122400 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133785 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Харьковского мажора, сбившего насмерть подростка, оставили под стражей

Киев  •  УНН

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ХАРЬКОВ-КИЕВ. 14 марта. УНН. Киевский районный суд Харькова продолжил подозреваемому в смертельном ДТП на Салтовском шоссе Тиграну Енгибаряну мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога, передает корреспондент УНН.

Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, прокуратура передала в Киевский районный суд обвинительный акт, уже произошло подготовительное заседание по делу и суд назначил рассмотрение дела по существу.

Напомним, ДТП произошло 17 января 2018 на Салтовском шоссе в районе 8-го хлебозавода.

Около 15.00 18-летний водитель Toyota Camry насмерть сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Водитель даже не остановился. Машина скрылась с места происшествия. Автомобиль и водителя нашли через несколько часов после ДТП.

Енгибаряну грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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