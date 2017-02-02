Харківська поліція отримала повідомлення про замінування будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування будівлі на вулиці Маршала Бажанова в Харкові. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Інформація про начебто закладену вибухівку у двоповерховій будівлі на вулиці Маршала Бажанова 21/23 в Харкові надійшла до поліції о 10:10.
На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, експерти-вибухотехніки.
Наразі правоохоронці проводять перевірку.
Як повідомляв УНН, 1 лютого львівські правоохоронці двічі обстежували “заміноване” приміщення суду.