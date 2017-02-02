Харьковская полиция получила сообщение о заминировании здания
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Правоохранители проверяют информацию о заминировании здания на улице Маршала Бажанова в Харькове. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Информация о якобы заложенной взрывчатке в двухэтажном здании на улице Маршала Бажанова 21/23 в Харькове поступила в полицию в 10:10.
На место выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, эксперты-взрывотехники.
Сейчас правоохранители проводят проверку.
Как сообщал УНН, 1 февраля львовские правоохранители дважды обследовали "заминированное" здание суда.