Харківщина: із захопленої російськими окупантами Борівської громади виїхали близько половини жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Із Борівської громади що на Харківщині, яка два місяці перебуває під контролем російських окупантів, виїхало близько половини жителів. Про це повідомляє пресслужба Борівської селищної ради, інформує УНН.
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“Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну нашу громаду тимчасово залишило близько 50% населення”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, на території громади досі відсутні мобільний зв‘язок та інтернет, немає можливості перевести гроші у готівку чи розрахуватися у магазині карткою, люди без пенсій і зарплат. Натомість російські окупанти встановлюють свої порядки і намагаються створити ілюзію “нормального” життя в громаді: показово карають мародерів і порушників громадського порядку, закликають працівників різних установ виходити на роботу, хочуть відновити роботу дитсадків тощо.
Також наголошується, що “особлива увага” приділяється боротьбі з українською державною символікою: на центральній площі Борової нещодавно зрізали тризуб, а українські прапори подекуди не просто знімають, а ще й обстрілюють.
“Російські гауляйтери розгорнули в громаді підготовку до святкування дня росії, який офіційно відзначається у рф 12 червня. Активно шукають організаторів свята, але охочих розважати ворогів, які принесли в нашу громаду поневіряння, руйнування і смерть, знаходиться небагато”, — зазначили у селищній раді.
Бойові дії на території громади не ведуться, але з Ізюмського напрямку постійно чути звуки потужних вибухів і обстрілів. У різних населених пунктах Борівщини та за їх межами є жива сила і військова техніка загарбників. Періодично відбувається ротація ворожих військ.
“Ворог продовжує стягувати техніку у Донецькому напрямку. Через Ольгівку у напрямку Лимана йдуть військові колони рашистів”, — додають у селищній раді.
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