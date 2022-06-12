Харківщина: із захопленої російськими окупантами Борівської громади виїхали близько половини жителів

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“Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну нашу громаду тимчасово залишило близько 50% населення”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, на території громади досі відсутні мобільний зв‘язок та інтернет, немає можливості перевести гроші у готівку чи розрахуватися у магазині карткою, люди без пенсій і зарплат. Натомість російські окупанти встановлюють свої порядки і намагаються створити ілюзію “нормального” життя в громаді: показово карають мародерів і порушників громадського порядку, закликають працівників різних установ виходити на роботу, хочуть відновити роботу дитсадків тощо.

Також наголошується, що “особлива увага” приділяється боротьбі з українською державною символікою: на центральній площі Борової нещодавно зрізали тризуб, а українські прапори подекуди не просто знімають, а ще й обстрілюють.

“Російські гауляйтери розгорнули в громаді підготовку до святкування дня росії, який офіційно відзначається у рф 12 червня. Активно шукають організаторів свята, але охочих розважати ворогів, які принесли в нашу громаду поневіряння, руйнування і смерть, знаходиться небагато”, — зазначили у селищній раді.

Бойові дії на території громади не ведуться, але з Ізюмського напрямку постійно чути звуки потужних вибухів і обстрілів. У різних населених пунктах Борівщини та за їх межами є жива сила і військова техніка загарбників. Періодично відбувається ротація ворожих військ.

“Ворог продовжує стягувати техніку у Донецькому напрямку. Через Ольгівку у напрямку Лимана йдуть військові колони рашистів”, — додають у селищній раді.

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