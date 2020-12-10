Хакери розмістили на сайті МЗС Литви повідомлення про затримання дипломата з наркотиками та зброєю: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Хакери зламали сайт Служби охорони державного кордону Литви і опублікували неправдиву інформацію про затримання на кордоні польського дипломата, що нібито перевозив велику суму грошей, зброю і наркотики, і ноту МЗС Литви з цього приводу. Про це в четвер повідомило зовнішньополітичне відомство балтійської республіки, пише УНН.
“Міністерство не поширювало інформацію про нібито затриманого дипломата і ноту МЗС Литви, вручену посольству Польщі. Це не відповідає дійсності”, — наголошується в повідомленні. За оцінкою зовнішньополітичного відомства, мала місце хакерська атака. “У координації з іншими відповідальними інстанціями ми робимо висновок про комплексну інформаційно-кібернетичної атаки”, — підкреслили в МЗС.
За оцінкою відомства, останнім часом почастішали спроби кіберзлочинців завдати шкоди дружнім відносинам Литви і Польщі.
Інформація про затримання польського дипломата, про яку повідомляє МЗС, була розміщена в середу ввечері. У четвер вранці вона була ще доступна на сайті прикордонної служби республіки.
Раніше, Норвегія заявила, що хакери, пов’язані з Росією — атакували парламент країни.