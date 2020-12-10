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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66429 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 88485 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113634 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 148865 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197804 просмотра

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Хакеры разместили на сайте МИД Литвы сообщение о задержании дипломата с наркотиками и оружием: детали

Хакеры разместили на сайте МИД Литвы сообщение о задержании дипломата с наркотиками и оружием: детали

Киев  •  УНН

 • 10430 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Хакеры взломали сайт Службы охраны государственной границы Литвы и опубликовали ложную информацию о задержании на границе польского дипломата, якобы перевозившего крупную сумму денег, оружие и наркотики, и ноте МИД Литвы по этому поводу. Об этом в четверг сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики, пишет УНН.

“Министерство не распространяло информацию о якобы задержанном дипломате и ноте МИД Литвы, врученной посольству Польши. Это не соответствует действительности”, — отмечается в сообщении. По оценке внешнеполитического ведомства, имело место хакерская атака. “В координации с другими ответственными инстанциями мы делаем вывод о комплексной информационно-кибернетической атаке”, — подчеркнули в МИД.

По оценке ведомства, в последнее время участились попытки киберпреступников нанести ущерб дружеским отношениям Литвы и Польши.

Информация о задержании польского дипломата, о которой сообщает МИД, была размещена в среду вечером. В четверг утром она была еще доступна на сайте погранслужбы республики.

Ранее, Норвегия заявила, что хакеры, связанные с Россией — атаковали парламент страны.

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