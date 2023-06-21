Хабар для НАБУ: підозрюваний ексдепутат Одеської облради Бабенко ходить по столичним ресторанам замість покарання

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Пів мільона доларів колишній чиновник пропонував детективам у 2018 році за сприяння у справі одеського заводу «Краян».

За словами Шевченка, Олег Бабенко був директором заводу «Краян» - туди його поставив екснардеп і одесит Олександр Дубовий. Далі схема була проста: Бабенко загнав комунальний завод у фіктивні борги, потім вони його викупили за 10 млн грн і продали назад місту вже за 185 млн грн.

«Але НАБУ своєчасно заблокували ці кошти, після чого Бабенко став шукати вихід на детективів. Врешті запропонував 500 тисяч доларів аби справа по цій афері була закрита», - зазначав Шевченко, який і був викривачем цього хабара.

Але, попри очевидні факти корупції, справа проти Бабенка так і не зрушила з місця. Як каже Шевченко, з самого початку Бабенко і Дубового «прикривала» Генеральна прокуратура (очолювана Юрієм Луценко - ред.), тож спустила справу у Печерський суд. Зауважимо, що Дубового тісно пов’язують з колишнім виконувачем обов'язків президента України та секретарем РНБО (2014-2019) Олександром Турчиновим. Обоє баптисти.

Антикорупційний суд, за словами Шевченка, так і не зміг взяти цю справу у свою підсудність, тож поки справа буксує Бабенко і Дубовий розгулюють на свободі.

«Самого Бабенка бачив минулого місяця в ресторані «Причал», був у гарному настрої» , - каже Шевченко.

Нагадаємо

Олег Бабенко неодноразово фігурував у корупційних скандалах разом з екснардепом від «Батьківщини» Олександром Дубовим. ЗМІ повідомляли, що фірми Бабенка-Дубового обкрадали Укроборонпром, зокрема поставляли комплектуючі з росії дорожче ринкової ціни. Сам Дубовий очікувано інформацію спростовував.

Дубового журналісти прозвали «крокодиловим нардепом» за те, що прийшов свого часу у парламент у крокодиловій куртці за 80 тисяч євро. За інформацією Вікіпедії, у селищі Шевченкове (Кілійський район) Олександр Дубовий назвав вулицю в свою честь, а компанію - «Династія Дубових».

Останній гучний скандал, де знов фігурують прізвища Бабенка та Дубового, - пов’язаний з рейдерством майна покійного бізнесмена Олександра Ксенофонтова. За словами сина бізнесмена, колишня працівниця Дубового-Бабенка Оксана Жук півтора роки тому влаштувалася секретаркою у їх родинну компанію. Невдовзі вона стала дружиною батька, а ще через деякий час діти дізналися про його смерть. Після смерті бізнесмена Оксана Жук (Ксенофонтова) переписала на себе майно покійного вартістю понад 300 млн грн, підробивши попередньо документи у нотаріуса.

«Вона це зробила під прямим впливом відомих своїми злочинними діями одеських рейдерів братів Олександра та Павла Дубових - колишніх нардепів від партії "Батьківщина". До речі, в компанії яких вона працювала. Та Олега Бабенка - колишнього депутата Одеської облради від партії "Солідарність" Петра Порошенка. Оксана ніколи не мала у власності активів компанії моєї родини. Важливо, що від часу роботи Ксенофонтової секретарем у компанії нашої родини до смерті мого батька минуло лише півтора роки. За пів року до його смерті вона розсварила мене та мою сестру з батьком для вирішення власних корисливих питань, і про смерть я дізнався в день його поховання. На п'ятий день після смерті "чорна вдова" зібрала нас і повідомила, що спадкового майна у нас більше немає, а рівно через місяць за допомогою чорних нотаріусів та допомоги Дубових переоформила все майно на себе та на батька рейдерів Дубових - Федора. Оксана Ксенофонтова не та, за кого себе видає. Вона разом зі своїми спільниками Дубовими, Бабенком та тітушками намагалися викинути мене та мою вагітну дружину з мого житла. Маю багато доказів того, що Оксана Ксенофонтова є шахрайкою та злочинницею», - повідомив Іван та виклав фото, на яких Оксану Жук (Ксенофонтову) супрводжує Олег Бабенко.