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Син покійного бізнесмена Ксенофонтова звинуватив мачуху та екснардепа Дубового у рейдерстві його спадку

Київ • УНН

 • 3987379 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Іван Ксенофонтов - син покійного бізнесмена Олександра Ксенофонтова - записав відеозвернення, у якому просить Президента України захистити його від мачухи Оксани Ксенофонтової та «одеських рейдерів» Олександра та Павла Дубових, які покусилися на майно його батька. Своє звернення він оприлюднив у Фейсбук, передає УНН.

Син покійного бізнесмена Ксенофонтова звинуватив мачуху та екснардепа Дубового у рейдерстві його спадку

Цитата

«Я, Іван Ксенофонтов, звертаюсь до Президента з проханням розслідувати вбивство мого батька Ксенофонтова Олександра Геннадійовича. Припинити знущання, несправедливість наді мною та моєю родиною і всі дії, які незаконно чинить над нами Оксана Ксенофонтова - дружина мого вбитого батька, точніше людина, яка працювала у компанії нашої родини секретарем і згодом стала його дружиною. У своєму останньому зверненні Ксенофонтова висловила сумнів стосовно того, що я та моя сестра є дітьми нашого батька Олександра Ксенофонтова, що є абсолютним абсурдом. Оксана Ксенофонтова перейшла всі моральні межі», - заявив Ксенофонтов.

Також син бізнесмена, який впевнений, що усі події, які розгортаються, спрямовані на незаконне заволодіння майном покійного батька, називає прізвища впливових покровителів Оксани Ксенофонтової.

«Ще важливіше, що зробила вона це під прямим впливом відомих своїми злочинними діями одеських рейдерів братів Олександра та Павла Дубових - колишніх нардепів від партії "Батьківщина". До речі, в компанії яких вона працювала. Та Олега Бабенка, колишнього депутата Одеської облради від партії "Солідарність" Петра Порошенка. Оксана ніколи не мала у власності активів компанії моєї родини. Важливо, що від часу роботи Ксенофонтової секретарем у компанії нашої родини до смерті мого батька минуло лише півтора роки. За пів року до його смерті вона розсварила мене та мою сестру з батьком для вирішення власних корисливих питань, і про смерть я дізнався в день його поховання. На п'ятий день після смерті "чорна вдова" зібрала нас і повідомила, що спадкового майна у нас більше немає, а рівно через місяць за допомогою чорних нотаріусів та допомоги Дубових переоформила все майно на себе та на батька рейдерів Дубових - Федора. Оксана Ксенофонтова не та, за кого себе видає. Вона разом зі своїми спільниками Дубовими, Бабенком та тітушками намагалися викинути мене та мою вагітну дружину з мого житла. Маю багато доказів того, що Оксана Ксенофонтова є шахрайкою та злочинницею», - повідомив Іван.

Він розмістив відео, на якому видно, як двері в його квартиру намагаються прорізати «болгаркою». На іншому відео його вагітна дружина викликає поліцію.

Також на кадрах, які розмістив Іван Ксенофонтов, видно і Оксану Ксенофонтову, яка до речі, переховується від слідчих органів.

Іван Ксенофонтов у своєму зверненні також повідомив, що звертався до поліції, однак, через впливових покровителів батькової вдови, справа не зрушила з місця.

Контекст

Як раніше повідомляла прокуратура, слідчими зібрані докази шахрайства Оксани Ксенофонтової, яка після смерті чоловіка, за підробленими документами, стала власницею його майна та авто на суму понад 300 млн грн. Підробка документів підтверджена численними експертизами, а Ксенофонтовій загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Проте Ксенофонтова тривалий час не з’являється в органи слідства, 25 разів проігнорувала виклики на допит та оголошена у всеукраїнський розшук.

Додамо, що екснардеп Олександр Дубовий підозрюється у заволодінні коштами з місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ ХК «Краян». За версією слідства, екснардеп був ініціатором та організатором схеми щодо заволодіння понад 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси.

Дубового тісно пов’язують з колишнім виконувачем обов'язків президента України та секретарем РНБО (2014-2019) Олександром Турчиновим, також називають «крокодиловим нардепом» за те, що свого часу прийшов у Верховну Раду у крокодиловій куртці за 85 тисяч євро.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що родина Дубового володіє елітною нерухомістю на печерських пагорбах Києва.

Також у ЗМІ наявна інформація про те, що Дубовий та його родичі причетні до обкрадання Київського бронетанкового заводу на суму 30 млн грн. За ці кошти для Нацгвардії мали придбати нові БТРи. Сам Дубовий очікувано інформацію спростовував, утім, це не єдине обкрадання Укроборонпрому фірмами, що пов’язували з Дубовими та Бабенко. 

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