"Чорна" вдова Ксенофонтова має прибути завтра на допит у прокуратуру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Прокуратура міста Києва викликала завтра на допит вдову бізнесмена Олександра Ксенофонтова Оксану, яка підозрюється у шахрайстві та протиправному привласненні майна покійного чоловіка на суму понад 300 млн грн, повідомляє УНН.
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Напередодні допита Оксана Ксенофонтова записала відео, де заявила, що майно покійного чоловіка привласнила начебто не вона, а правоохоронці. Так, вона зазначила, що правоохоронцям нібито відійшла компанія покійного чоловіка «Хаус Еко» та житловий комплекс «Патріарх холл» у центрі столиці. Втім, як свідчать дані Youcontrol, інформація вдови Ксенофонтової недостовірна.
Компанія «ХАУС-ЕКО» наразі належить Івану Олександровичу Ксенофонтову, очевидно сину покійного бізнесмена, а житловий комплекс «Патріарх Холл» зареєстрований на саму Оксану Ксенофонтову.
Як раніше повідомляла прокуратура, слідчими зібрані докази шахрайства Оксани Ксенофонтової, яка після смерті чоловіка, за підробленими документами, стала власницею його майна та авто на суму понад 300 млн грн. Підробка документів підтверджена численними експертизами, а Ксенофонтовій загрожує позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. Проте Ксенофонтова тривалий час не з’являється в органи слідства, 25 разів проігнорувала виклики на допит та оголошена у всеукраїнський розшук.
За наявною в УНН інформацією, за Оксаною Ксенофонтовою стоїть екс-нардеп Олександр Дубовий, підозрюваний у заволодінні коштами з місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ ХК «Краян». За версією слідства, екснардеп був ініціатором та організатором схеми щодо заволодіння понад 92 мільйонами гривень з бюджету Одеси.
Дубового тісно пов’язують з колишнім виконувачем обов'язків президента України та секретарем РНБО (2014-2019) Олександром Турчиновим, також називають «крокодиловим нардепом» за те що свого часу прийшов у Верховну Раду у крокодиловій куртці за 85 тисяч євро.
Нещодавно ЗМІ повідомляли, що родина Дубового володіє елітною нерухомістю на печерських пагорбах Києва.