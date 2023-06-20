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"Черная" вдова Ксенофонтова должна прибыть завтра на допрос в прокуратуру

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Прокуратура города Киева вызвала завтра на допрос вдову бизнесмена Александра Ксенофонтова Оксану, которая подозревается в мошенничестве и противоправном присвоении имущества покойного мужа на сумму более 300 млн грн, сообщает УНН.

"Черная" вдова Ксенофонтова должна прибыть завтра на допрос в прокуратуру

Детали

Накануне допроса Оксана Ксенофонтова записала видео, где заявила, что имущество покойного мужа присвоила якобы не она, а правоохранители. Так, она отметила, что правоохранителям якобы отошла компания покойного мужа «Хаус Эко» и жилой комплекс «Патриарх холл» в центре столицы. Впрочем, как свидетельствуют данные Youcontrol, информация вдовы Ксенофонтовой недостоверна.

Компания «ХАУС-ЭКО» сейчас принадлежит Ивану Александровичу Ксенофонтову, очевидно сыну покойного бизнесмена, а жилой комплекс «Патриарх Холл» зарегистрирован на саму Оксану Ксенофонтову.

Как ранее сообщала прокуратура, следователями собраны доказательства мошенничества Оксаны Ксенофонтовой, которая после смерти мужа, по поддельным документам, стала владелицей его имущества и авто на сумму более 300 млн грн. Подделка документов подтверждена многочисленными экспертизами, а Ксенофонтовой грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.  Однако Ксенофонтова длительное время не является в органы следствия, 25 раз проигнорировала вызовы на допрос и объявлена во всеукраинский розыск.

По имеющейся в УНН информации, за Оксаной Ксенофонтовой стоит экс-нардеп Александр Дубовой, подозреваемый в завладении средствами из местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО ХК «Краян». По версии следствия, экс-нардеп был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 миллионов гривен из бюджета Одессы.

Дубового тесно связывают с бывшим исполняющим обязанности президента Украины и секретарем СНБО (2014-2019) Александром Турчиновым, также называют «крокодиловым нардепом» за то что в свое время пришел в Верховную Раду в крокодиловой куртке за 85 тысяч евро. 

Недавно СМИ сообщали, что семья Дубового владеет элитной недвижимостью на печерских холмах Киева.

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