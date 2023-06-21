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Сын покойного бизнесмена Ксенофонтова обвинил мачеху и экс-нардепа Дубового в рейдерстве его наследства

Киев • УНН

 • 3987379 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Иван Ксенофонтов - сын покойного бизнесмена Александра Ксенофонтова - записал видеообращение, в котором просит Президента Украины защитить его от мачехи Оксаны Ксенофонтовой и «одесских рейдеров» Александра и Павла Дубовых, которые покусились на имущество его отца. Свое обращение он обнародовал в Фейсбук, передает УНН.

Сын покойного бизнесмена Ксенофонтова обвинил мачеху и экс-нардепа Дубового в рейдерстве его наследства

Цитата

«Я, Иван Ксенофонтов, обращаюсь к Президенту с просьбой расследовать убийство моего отца Ксенофонтова Александра Геннадьевича. Прекратить издевательства, несправедливость надо мной и моей семьей и все действия, которые незаконно совершает над нами Оксана Ксенофонтова - жена моего убитого отца, точнее человек, который работал в компании нашей семьи секретарем и впоследствии стал его женой. В своем последнем обращении Ксенофонтова выразила сомнение относительно того, что я и моя сестра являемся детьми нашего отца Александра Ксенофонтова, что является абсолютным абсурдом. Оксана Ксенофонтова перешла все моральные границы», - заявил Ксенофонтов.

Также сын бизнесмена, который уверен, что все разворачивающиеся события направлены на незаконное завладение имуществом покойного отца, называет фамилии влиятельных покровителей Оксаны Ксенофонтовой.

«Еще важнее, что сделала она это под прямым влиянием известных своими преступными действиями одесских рейдеров братьев Александра и Павла Дубовых - бывших нардепов от партии "Батькивщина". Кстати, в компании которых она работала. И Олега Бабенко, бывшего депутата Одесского облсовета от партии "Солидарность" Петра Порошенко. Оксана никогда не имела в собственности активов компании моей семьи. Важно, что со времени работы Ксенофонтовой секретарем в компании нашей семьи до смерти моего отца прошло всего полтора года. За полгода до его смерти она рассорила меня и мою сестру с отцом для решения собственных корыстных вопросов, и о смерти я узнал в день его похорон. На пятый день после смерти "черная вдова" собрала нас и сообщила, что наследственного имущества у нас больше нет, а ровно через месяц с помощью черных нотариусов и помощи Дубовых переоформила все имущество на себя и на отца рейдеров Дубовых - Федора. Оксана Ксенофонтова не та, за кого себя выдает. Она вместе со своими сообщниками Дубовыми, Бабенко и титушками пытались выбросить меня и мою беременную жену из моего жилья. Имею много доказательств того, что Оксана Ксенофонтова является мошенницей и преступницей», - сообщил Иван.

Он разместил видео, на котором видно, как дверь в его квартиру пытаются прорезать «болгаркой». На другом видео его беременная жена вызывает полицию.

Также на кадрах, которые разместил Иван Ксенофонтов, видно и Оксану Ксенофонтову, которая кстати, скрывается от следственных органов.

Иван Ксенофонтов в своем обращении также сообщил, что обращался в полицию, однако, из-за влиятельных покровителей отцовской вдовы, дело не сдвинулось с места.

Контекст

Как ранее сообщала прокуратура, следователями собраны доказательства мошенничества Оксаны Ксенофонтовой, которая после смерти мужа, по поддельным документам, стала владелицей его имущества и авто на сумму более 300 млн грн. Подделка документов подтверждена многочисленными экспертизами, а Ксенофонтовой грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Однако Ксенофонтова длительное время не является в органы следствия, 25 раз проигнорировала вызовы на допрос и объявлена во всеукраинский розыск.

Добавим, что экс-нардеп Александр Дубовой подозревается в завладении средствами из местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО ХК «Краян». По версии следствия, экс-нардеп был инициатором и организатором схемы по завладению более 92 миллионами гривен из бюджета Одессы.

Дубового тесно связывают с бывшим исполняющим обязанности президента Украины и секретарем СНБО (2014-2019) Александром Турчиновым, также называют «крокодиловым нардепом» за то, что в свое время пришел в Верховную Раду в крокодиловой куртке за 85 тысяч евро.

Недавно СМИ сообщали, что семья Дубового владеет элитной недвижимостью на печерских холмах Киева.

Также в СМИ имеется информация о том, что Дубовой и его родственники причастны к обворовыванию Киевского бронетанкового завода на сумму 30 млн грн. За эти средства для Нацгвардии должны были приобрести новые БТРы. Сам Дубовой ожидаемо информацию опровергал, впрочем, это не единственное обворовывание Укроборонпрома фирмами, которые связывали с Дубовыми и Бабенко. 

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