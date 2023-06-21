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Взятка для НАБУ: подозреваемый экс-депутат Одесского облсовета Бабенко ходит по столичным ресторанам вместо наказания

Киев • УНН

 • 1802398 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Бывший депутат Одесского облсовета Олег Бабенко избежал ответственности за предложение взятки в сумме 500 тысяч долларов детективам НАБУ. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил агент бюро Евгений Шевченко.

Взятка для НАБУ: подозреваемый экс-депутат Одесского облсовета Бабенко ходит по столичным ресторанам вместо наказания

Детали

Полмиллиона долларов бывший чиновник предлагал детективам в 2018 году за содействие в деле одесского завода «Краян».

По словам Шевченко, Олег Бабенко был директором завода «Краян» - туда его поставил экс-нардеп и одессит Александр Дубовой. Дальше схема была проста: Бабенко загнал коммунальный завод в фиктивные долги, потом они его выкупили за 10 млн грн и продали обратно городу уже за 185 млн грн.

«Но НАБУ своевременно заблокировали эти средства, после чего Бабенко стал искать выход на детективов. В конце предложил 500 тысяч долларов, чтобы дело по этой афере было закрыто», - отмечал Шевченко, который и был обличителем этой взятки.

Но, несмотря на очевидные факты коррупции, дело против Бабенко так и не сдвинулось с места. Как говорит Шевченко, с самого начала Бабенко и Дубового «прикрывала» Генеральная прокуратура (возглавляемая Юрием Луценко - ред.), поэтому спустила дело в Печерский суд. Отметим, что Дубового тесно связывают с бывшим исполняющим обязанности президента Украины и секретарем СНБО (2014-2019) Александром Турчиновым. Оба баптисты.

Антикоррупционный суд, по словам Шевченко, так и не смог взять это дело в свою подсудность, поэтому пока дело буксует Бабенко и Дубовой разгуливают на свободе.

«Самого Бабенко видел в прошлом месяце в ресторане «Причал», был в хорошем настроении», - говорит Шевченко.

Напомним

Олег Бабенко неоднократно фигурировал в коррупционных скандалах вместе с экс-нардепом от «Батькивщины» Александром Дубовым. СМИ сообщали, что фирмы Бабенко-Дубового обворовывали Укроборонпром, в частности поставляли комплектующие из россии дороже рыночной цены. Сам Дубовой ожидаемо информацию опровергал.

Дубового журналисты прозвали «крокодиловым нардепом» за то, что пришел в свое время в парламент в крокодиловой куртке за 80 тысяч евро. По информации Википедии, в поселке Шевченково (Килийский район) Александр Дубовой назвал улицу в свою честь, а компанию - «Династия Дубовых».

Последний громкий скандал, где вновь фигурируют фамилии Бабенко и Дубового, - связан с рейдерством имущества покойного бизнесмена Александра Ксенофонтова. По словам сына бизнесмена, бывшая сотрудница Дубового-Бабенко Оксана Жук полтора года назад устроилась секретаршей в их семейную компанию. Вскоре она стала женой отца, а еще через некоторое время дети узнали о его смерти. После смерти бизнесмена Оксана Жук (Ксенофонтова) переписала на себя имущество покойного стоимостью более 300 млн грн, подделав предварительно документы у нотариуса.

«Она это сделала под прямым влиянием известных своими преступными действиями одесских рейдеров братьев Александра и Павла Дубовых - бывших нардепов от партии "Батькивщина". Кстати, в компании которых она работала. И Олега Бабенко - бывшего депутата Одесского облсовета от партии "Солидарность" Петра Порошенко. Оксана никогда не имела в собственности активов компании моей семьи. Важно, что со времени работы Ксенофонтовой секретарем в компании нашей семьи до смерти моего отца прошло всего полтора года. За полгода до его смерти она рассорила меня и мою сестру с отцом для решения собственных корыстных вопросов, и о смерти я узнал в день его похорон. На пятый день после смерти "черная вдова" собрала нас и сообщила, что наследственного имущества у нас больше нет, а ровно через месяц с помощью черных нотариусов и помощи Дубовых переоформила все имущество на себя и на отца рейдеров Дубовых - Федора. Оксана Ксенофонтова не та, за кого себя выдает. Она вместе со своими сообщниками Дубовыми, Бабенко и титушками пытались выбросить меня и мою беременную жену из моего жилья. Имею много доказательств того, что Оксана Ксенофонтова является мошенницей и преступницей», - сообщил Иван и выложил фото, на которых Оксану Жук (Ксенофонтову) представляет Олег Бабенко. 

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