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Х.Клінтон підтримала акції протесту проти указів Д.Трампа про біженців

Х.Клінтон підтримала акції протесту проти указів Д.Трампа про біженців

Київ • УНН

 • 8089 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Колишній кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон підтримала акції протесту проти указів президента США Дональда Трампа про біженців, передає УНН з посиланням на Twitter політика.

"Я стою на боці народу, який зібрався сьогодні по всій країні, захищаючи наші цінності і нашу конституцію. Це не те, ким ми є", - написала. Х.Клінтон.

Нагадаємо, в аеропорту Нью-Йорка розпочалися протести проти затримання біженців, після арешту 11 біженців за указом президента Дональда Трампа про обмеження в'їзду в США.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.

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