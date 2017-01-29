Х.Клінтон підтримала акції протесту проти указів Д.Трампа про біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Колишній кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон підтримала акції протесту проти указів президента США Дональда Трампа про біженців, передає УНН з посиланням на Twitter політика.
"Я стою на боці народу, який зібрався сьогодні по всій країні, захищаючи наші цінності і нашу конституцію. Це не те, ким ми є", - написала. Х.Клінтон.
Нагадаємо, в аеропорту Нью-Йорка розпочалися протести проти затримання біженців, після арешту 11 біженців за указом президента Дональда Трампа про обмеження в'їзду в США.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп підписав закон, який посилює відбір іммігрантів при в’їзді в США.