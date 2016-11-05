Х.Клінтон пересилала своїй дочці конфіденційну інформацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Кандидат у президенти США Хілларі Клінтон в 2009 році відправила лист своїй дочці Челсі, який містив конфіденційну інформацію, отриману від співробітників Білого дому, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Повідомлення датоване 19 грудня 2009 року. Його Х.Клінтон отримала від заступника помічника глави держави з національної безпеки Майкла Фромана.
“Держсекретар у свою чергу перекинула цей текст своєї дочки з припискою: „Дивись нижче“. У рядку одержувача вказано ім’я Дайен Рейнольдс — псевдонім, який використовувала Челсі Клінтон для спілкування з співробітниками Держдепу. Зміст послання невідомий, воно повністю заретушоване. При цьому в листі стоїть відмітка про те, що йому була присвоєна ступінь секретності 30 жовтня 2015 року”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, опублікувано чергові 74 листи, які зберігалися на особистому поштовому сервері Х.Клінтон. Два листи були секретними. У них йшлось про Об’єднані Арабські Емірати та Афганістан.
Як повідомляв УНН, кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що немає нічого, що могли б виявити під час повторної перевірки її електронної пошти, яку анонсував директор ФБР.