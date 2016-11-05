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Х.Клинтон пересылала своей дочери конфиденциальную информацию

Х.Клинтон пересылала своей дочери конфиденциальную информацию

Киев • УНН

 • 9192 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в 2009 году отправила письмо своей дочери Челси, содержащее конфиденциальную информацию, полученную от сотрудников Белого дома, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Сообщение датировано 19 декабря 2009. Его Х.Клинтон получила от заместителя помощника главы государства по национальной безопасности Майкла Фромана.

"Госсекретарь в свою очередь переслала этот текст своей дочери с припиской:" Смотри ниже ". В строке получателя указано имя Дайэн Рейнольдс - псевдоним, который использовала Челси Клинтон для общения с сотрудниками Госдепа. Содержание послания неизвестно, оно полностью заретушированное. При этом в письме стоит отметка о том, что ему была присвоена степень секретности 30 октября 2015 ", - говорится в сообщении.

Кроме того, опубликованы очередные 74 письма, которые хранились на личном почтовом сервере Х.Клинтон. Два письма были секретными. В них говорилось о Объединенных Арабских Эмиратах и Афганистане.

Как сообщал УНН, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что нет ничего, что могли бы обнаружить при повторной проверке ее электронной почты, которую анонсировал директор ФБР.

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