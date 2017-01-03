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Х.Гвардіола: я підхожу до завершення тренерської кар’єри

Х.Гвардіола: я підхожу до завершення тренерської кар’єри

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Головний наставник “Манчестер Сіті” Хосеп Гвардіола поділився думками з приводу своєї майбутньої діяльності, повідомляє УНН з посиланням на NBC.

“Мені подобається думати, що кожен новий мій крок буде ще успішнішим. У зворотному випадку мене не було б в „Манчестер Сіті“. Але, гадаю, процес мого прощання вже стартував. Я не буду тренувати до 60-65 років. Я буду наставником „Манчестер Сіті“ наступні три сезони, можливо більше. Але я підходжу до завершення моєї тренерської кар’єри, в цьому я впевнений”, — наголосив іспанський менеджер “Манчестер Сіті”.

Нагадаємо, що 45-річний фахівець приводив каталонську “Барселону” до трьох титулів чемпіона Іспанії, трьох Суперкубків, двох Кубків Іспанії, двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів, два рази вигравав Суперкубок УЄФА та стільки ж разів тріумфував на Клубному чемпіонаті світу.

Крім того, Х.Гвардіола три рази ставав чемпіоном Німеччини разом із “Баварією” та визнавався тренером року ФІФА (2011).

Українські Національні Новини

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