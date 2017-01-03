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Х.Гвардиола: я подхожу к завершению тренерской карьеры

Х.Гвардиола: я подхожу к завершению тренерской карьеры

Киев • УНН

 • 7753 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Главный наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями по поводу своей будущей деятельности, сообщает УНН со ссылкой на NBC.

"Мне нравится думать, что каждый новый шаг мой будет еще более успешным. В обратном случае меня не было бы в "Манчестер Сити". Но, думаю, процесс моего прощания уже стартовал. Я не буду тренировать до 60-65 лет. Я буду наставником "Манчестер Сити" следующие три сезона, возможно больше. Но я подхожу к завершению моей тренерской карьеры, в этом я уверен", - отметил испанский менеджер "Манчестер Сити".

Напомним, что 45-летний специалист приводил каталонскую "Барселону" к трем титулам чемпиона Испании, трем Суперкубкам, двум Кубкам Испании, дважды становился победителем Лиги чемпионов, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и столько же раз побеждал на Клубном чемпионате мира.

Кроме того, Х.Гвардиола три раза становился чемпионом Германии вместе с "Баварией" и признавался тренером года ФИФА (2011).

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