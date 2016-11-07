Х.Деканоідзе: за 9 місяців відкрито 935 проваджень проти співробітників поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За дев'ять місяців було відкрито 935 кримінальних проваджень проти співробітників поліції. Про це під час брифінгу повідомила голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, передає кореспондент УНН.
"Хочу сказати, що за 9 місяців роботи система департаменту внутрішньої безпеки відкрила близько 935 кримінальних проваджень проти співробітників нашої системи",- сказала вона.
Також вона додала, що департаментом захисту економіки за 9 місяців було відкрито 3 тисячі 500 кримінальних справ у сфері службової діяльності.
Раніше голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе повідомила, що за результатами атестації, з правоохоронних органів було звільнено 5 тисяч 600 осіб, а понижено на посаді - близько 4 тисяч.