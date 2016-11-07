Х.Деканоидзе: за 9 месяцев открыто 935 производств в отношении сотрудников полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За девять месяцев было открыто 935 уголовных производств против сотрудников полиции. Об этом во время брифинга сообщила председатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, передает корреспондент УНН.
"Хочу сказать, что за 9 месяцев работы система департамента внутренней безопасности открыла около 935 уголовных производств против сотрудников нашей системы", - сказала она.
Также она добавила, что департаментом защиты экономики за 9 месяцев было открыто 3 тыс. 500 уголовных дел в сфере служебной деятельности.
Ранее глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе сообщила, что по результатам аттестации, из правоохранительных органов были уволены 5 тыс. 600 человек, а понижено в должности - около 4 тысяч.