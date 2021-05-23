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The Guardian

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Кевін Спейсі вперше зіграє в кіно після звинувачень в сексуальному насильстві

Київ • УНН

 • 20925 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Кевін Спейсі отримав свою першу роль в кіно з тих пір, як майже чотири роки тому спливли звинувачення в сексуальному насильстві. Про це інформує УНН з посиланням на ABC News.

Кевін Спейсі вперше зіграє в кіно після звинувачень в сексуальному насильстві

Деталі

Італійський фільм під назвою “L’uomo Che Disegno Dio”, або “Людина, яка намалювала Бога”, буде знімати Франко Неро. Зйомки заплановано в Італії разом з дружиною Неро, Ванессою Редгрейв, повідомили джерела.

“Я дуже радий, що Кевін погодився брати участь в моєму фільмі”, — сказав Неро ABC News. “Я вважаю його великим актором і не можу дочекатися початку фільму”.

Сам Спейсі свою роль не коментує.

Контекст

В останні роки актор, що раніше двічі отримав “Оскар”, зіткнувся з численними звинуваченнями та судовими позовами через сексуальні домагання.

Щонайменше 20 молодих людей заявили про сексуальні домагання з боку Спейсі в лондонському театрі Old Vic в період з 1995 по 2013 роки.

У 2018 році Спейсі було пред’явлено звинувачення в непристойній поведінці у зв’язку з інцидентом щодо підлітка на острові Нантакет, штат Массачусетс, влітку 2016 року. Він не визнав себе винним, але пізніше це звинувачення було знято, і жертва у цій справі також відмовилася цивільного позову проти актора.

Окружна прокуратура Лос-Анджелеса відмовилася висунути звинувачення проти Спейсі в двох окремих звинуваченнях в сексуальному насильстві після того, як закінчився термін давності по одній справі і друга жертва, масажист, померла.

Анонімний чоловік подав позов проти Спейсі в Нью-Йорку в минулому році, стверджуючи, що актор згвалтував його в 1980-х, коли йому було 14 років. Раніше в цьому місяці суддя постановив, що чоловік не може анонімно виступати в суді.

Останній раз Спейсі з’являвся на великому екрані в “Клубі чоловіків-мільярдерів” у 2018 році. За повідомленнями, фільм зібрав рекордно низьку суму в прокаті.

Довідка

Спейсі отримав першу статуетку премії “Оскар” за роль Роджера Кінта в детективі Брайана Сінгера “Підозрілі особи”. Другою статуеткою актора удостоїли в 1999 році, коли він зіграв схильного до депресії невдаху Лестера Бернема в фільмі Сема Мендеса “Краса по-американськи”.

Окрім того, Спейсі лауреат численних нагород, у тому числі BAFTA, “Золотий глобус” “Тоні”, номінант на премію “Еммі” і “Греммі”.

Найбільш примітні фільми за участю Кевіна Спейсі: “Сім”, “Підозрілі особи”, “Час убивати”, “Секрети Лос-Анджелеса”, “Парламентер”, “Заплати іншому”, “Нестерпні боси”.

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