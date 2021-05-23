Кевин Спейси впервые сыграет в кино после обвинений в сексуальном насилии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Кевин Спейси получил свою первую роль в кино с тех пор, как почти четыре года назад всплыли обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Итальянский фильм под названием “L’uomo Che Disegno Dio”, или “Человек, который нарисовал Бога”, будет снимать Франко Неро. Съемки запланированы в Италии вместе с женой Неро, Ванессой Редгрейв, сообщили источники.
“Я очень рад, что Кевин согласился участвовать в моем фильме”, — сказал Неро ABC News. “Я считаю его великим актером и не могу дождаться начала фильма”.
Сам Спейси свою роль не комментирует.
Контекст
В последние годы актер, ранее дважды получивший “Оскар”, столкнулся с многочисленными обвинениями и судебными исками за сексуальные домогательства.
По меньшей мере 20 молодых людей заявили о сексуальных домогательствах со стороны Спейси в лондонском театре Old Vic в период с 1995 по 2013 годы.
В 2018 году Спейси было предъявлено обвинение в непристойном поведении в связи с инцидентом по отношению подростка на острове Нантакет, штат Массачусетс, летом 2016 года. Он не признал себя виновным, но позже это обвинение было снято, и жертва в этом деле также отказалась гражданского иска против актера.
Окружная прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвинуть обвинения против Спейси в двух отдельных обвинениях в сексуальном насилии после того, как истек срок давности по одному делу и вторая жертва, массажист, умерла.
Анонимный человек подал иск против Спейси в Нью-Йорке в прошлом году, утверждая, что актер изнасиловал его в 1980-х, когда ему было 14 лет. Ранее в этом месяце судья постановил, что человек не может анонимно выступать в суде.
Последний раз Спейси появлялся на большом экране в “Клубе мальчиков-миллиардеров” в 2018 году. По сообщениям, фильм собрал рекордно низкую сумму в прокате.
Справка
Спейси получил первую статуэтку премии “Оскар” за роль Роджера Кинта в детективе Брайана Сингера “Подозрительные лица”. Второй статуэткой актера удостоили в 1999 году, когда он сыграл склонного к депрессии неудачника Лестера Бернема в фильме Сэма Мендеса “Красота по-американски”.
Кроме того, Спейси лауреат многочисленных наград, в том числе BAFTA, “Золотой глобус” “Тони”, номинант на премию “Эмми” и “Грэмми”.
Наиболее примечательные фильмы с участием Кевина Спейси: “Семь”, “Подозрительные лица”, “Время убивать”, “Секреты Лос-Анджелеса”, “Переговорщик”, “Заплати другому”, “Несносные боссы”.