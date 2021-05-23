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Кевин Спейси впервые сыграет в кино после обвинений в сексуальном насилии

Киев • УНН

 • 20925 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Кевин Спейси получил свою первую роль в кино с тех пор, как почти четыре года назад всплыли обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Кевин Спейси впервые сыграет в кино после обвинений в сексуальном насилии

Детали

Итальянский фильм под названием “L’uomo Che Disegno Dio”, или “Человек, который нарисовал Бога”, будет снимать Франко Неро. Съемки запланированы в Италии вместе с женой Неро, Ванессой Редгрейв, сообщили источники.

“Я очень рад, что Кевин согласился участвовать в моем фильме”, — сказал Неро ABC News. “Я считаю его великим актером и не могу дождаться начала фильма”.

Сам Спейси свою роль не комментирует.

Контекст

В последние годы актер, ранее дважды получивший “Оскар”, столкнулся с многочисленными обвинениями и судебными исками за сексуальные домогательства.

По меньшей мере 20 молодых людей заявили о сексуальных домогательствах со стороны Спейси в лондонском театре Old Vic в период с 1995 по 2013 годы.

В 2018 году Спейси было предъявлено обвинение в непристойном поведении в связи с инцидентом по отношению подростка на острове Нантакет, штат Массачусетс, летом 2016 года. Он не признал себя виновным, но позже это обвинение было снято, и жертва в этом деле также отказалась гражданского иска против актера.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса отказалась выдвинуть обвинения против Спейси в двух отдельных обвинениях в сексуальном насилии после того, как истек срок давности по одному делу и вторая жертва, массажист, умерла.

Анонимный человек подал иск против Спейси в Нью-Йорке в прошлом году, утверждая, что актер изнасиловал его в 1980-х, когда ему было 14 лет. Ранее в этом месяце судья постановил, что человек не может анонимно выступать в суде.

Последний раз Спейси появлялся на большом экране в “Клубе мальчиков-миллиардеров” в 2018 году. По сообщениям, фильм собрал рекордно низкую сумму в прокате.

Справка

Спейси получил первую статуэтку премии “Оскар” за роль Роджера Кинта в детективе Брайана Сингера “Подозрительные лица”. Второй статуэткой актера удостоили в 1999 году, когда он сыграл склонного к депрессии неудачника Лестера Бернема в фильме Сэма Мендеса “Красота по-американски”.

Кроме того, Спейси лауреат многочисленных наград, в том числе BAFTA, “Золотой глобус” “Тони”, номинант на премию “Эмми” и “Грэмми”.

Наиболее примечательные фильмы с участием Кевина Спейси: “Семь”, “Подозрительные лица”, “Время убивать”, “Секреты Лос-Анджелеса”, “Переговорщик”, “Заплати другому”, “Несносные боссы”.

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