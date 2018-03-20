Керуючий розслідуванням щодо втручання РФ конгресмен не буде долучати до справи Cambridge Analytica
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Член Палати представників Конгресу США Майкл Конуей, відповідаючий за проведення в Спецкомітеті з розвідки розслідування в зв'язку з втручанням Росії в американські президентські вибори 2016 року, не має наміру проводити додаткових розглядів у світлі скандалу навколо компанії Cambridge Analytica. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Bloomberg.
Раніше ряд ЗМІ оприлюднили повідомлення про те, що британській аналітичній компанії Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані більш ніж 50 млн користувачів Facebook і на основі цього розробити алгоритм аналізу політичних уподобань виборців. У матеріалі The New York Times стверджувалося, що послугами Cambridge Analytica користувався передвиборний штаб чинного президента США Дональда Трампа. Крім того, в ЗМІ з’являлися інформація про можливі зв’язки даної компанії з російськими фірмами “Конкорд Менеджмент і Консалтинг” і “Агентство інтернет-досліджень”, яким були пред’явлені звинувачення у рамках розслідування втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.
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Як зазначив Конуей, те що відбувається навколо Cambridge Analytica не змінить його планів завершити розгляд справи про втручання в американські вибори, а також щодо тверджень про неналежні контактах штабу Трампа з Москвою. “Я не збираюся викликати ще свідків у зв’язку з розслідуванням стосовно Росії”, — наводить агентство слова конгресмена. Конуей констатував, що звинувачення на адресу Cambridge Analytica “викликають занепокоєння”, проте підкреслив, що це не змінює намірів республіканців в Спецкомітету завершити розслідування.
Демократи в даному комітеті, навпаки, виступали за продовження розгляду. Крім того, вони пропонували провести перевірки та щодо Cambridge Analytica.
Нагадаємо, британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, вдаючись до хабарів і поширенню негативної інформації щодо кандидатів в інтернеті. Facebook заблокували роботу аналітичної компанії Cambridge Analytica і пов’язану з нею консалтингову фірму Strategic Communication Laboratories. Компанія займалася аналізом даних у соціальних мережах і співпрацювала, зокрема, зі штабом Дональда Трампа під час президентської передвиборної кампанії в США 2016 року.