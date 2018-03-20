Управляющий расследованием относительно вмешательства РФ конгрессмен не будет приобщать к делу Cambridge Analytica

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Конуэй, ответственный за проведение в Спецкомитете по разведке расследования в связи с вмешательством России в американские президентские выборы 2016 года, не намерен проводить дополнительных разбирательств в свете скандала вокруг компании Cambridge Analytica. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Bloomberg.

Ранее ряд СМИ обнародовали сообщение о том, что британской аналитической компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook и на основе этого разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. В материале The New York Times утверждалось, что услугами Cambridge Analytica пользовался предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, в СМИ появлялись информация о возможных связях данной компании с российскими фирмами “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Агентство интернет-исследований”, которым были предъявлены обвинения в рамках расследования вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году.

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Как отметил Конуэй, происходящее вокруг Cambridge Analytica не изменит его планов завершить рассмотрение дела о вмешательстве в американские выборы, а также по утверждениям о ненадлежащих контактах штаба Трампа с Москвой. “Я не собираюсь вызвать еще свидетелей в связи с расследованием в отношении России”, — приводит агентство слова конгрессмена. Конуэй констатировал, что обвинения в адрес Cambridge Analytica “вызывают беспокойство”, однако подчеркнул, что это не меняет намерений республиканцев в Спецкомитета завершить расследование.

Демократы в данном комитете, наоборот, выступали за продолжение рассмотрения. Кроме того, они предлагали провести проверки и по Cambridge Analytica.

Напомним, британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, прибегая к взяткам и распространению негативной информации о кандидатах в интернете. Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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