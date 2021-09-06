"Кернел" Веревського отримав з бюджету майже мільярд гривень повернення ПДВ

Це один з найбільших показників. У два рази менше отримав Нібулон - 523 млн грн, ще менше "Каргіл" - 253 млн грн.

На рівні з "Кернел" в лідерах ще "Сантрейд" - трохи більше ніж мільярд гривень.

Ці цифри вказують на те, що Україна як і раніше залишається сировинною країною, яка формує мінімум доданої вартості всередині країни і по максимуму експортує сировину.

Разом з тим, "Кернел" регулярно підозрюють у формуванні "дутого" ПДВ і незаконних схемах експорту. Але довести справу до суду податківцям кожен раз важко.

Можлива причина - неформальні зв'язки. Наприклад, наразі колишній заступник голови Державної фіскальної служби Костянтин Лікарчук і його компанія AVELLUM обслуговує інтереси того ж "Кернел".

Зокрема AVELLUM виступила українським юридичним радником "свого давнього клієнта", компанії Kernel Holding SA ("Кернел"), у зв'язку з випуском нею гарантованих облігацій на суму 500 млн дол. США, з доходністю 8,75% річних і з погашенням у 2022 році.

Але доля цих облігацій під питанням. За словами Олівера Чирича, представника сторони Михайла Стадника у міжнародних судах проти "Кернел", якщо структури Веревського не віддадуть понад 30 млн доларів за покупку "Стіомі-холдінг", не виключено банкрутство всієї компанії Веревського.

"Основний ризик для Kernel полягає в іншому: не стільки в обмеженні права на розпорядження коштами на банківських рахунках, скільки у ризику дефолту за фінансовими зобов'язаннями - кредитами, євробондами, іншими видами фінансування, які Kernel Holding SA отримував і продовжує отримувати від різних європейських банків. Передусім це стосується євробондів. Наскільки мені відомо, Kernel Holding SA провів 3 емісії єврооблігацій: на 500 млн дол. і двічі на 300-350 млн дол. У тому числі за участю Bank of New York Mellon.

При цьому в проспектах євробондів зазначено, що заморожування 30 або більше мільйонів дол. протягом певного періоду є підставою для оголошення дефолту.

Аналогічна ситуація з процедурою банкрутства. Це теж може стати причиною для оголошення дефолту. І ще я хотів би відзначити цікаву річ: Kernel Holding SA ніколи не декларував на Варшавській біржі ризик дефолту, хоча це, ймовірно, є порушенням біржових правил", - пояснив Чирич.

Нагадаємо, Лондонський суд зобов'язав "Кернел" віддати понад 30 млн доларів Михайлу Стаднику й іншим продавцям "Стіомі-холдінг" ще в 2018 році. Однак донині Веревський борг так і не повернув. Стадник підозрює, що він просто не має таких коштів, а фінансова історія "Кернел" не така успішна, як про це говорять.

"Або у "Кернел" немає грошей і у них не така вже хороша економічна історія, або ще щось. Тому що сьогодні є інформація, їх адвокат в Люксембурзі нам заявляє про те, що у них може бути дефолт", - зазначив Стадник.

Окрім Стадника проти "Кернел" судиться сім'я покійного Валерія Давиденка, у якій "Кернел" відібрав агрокомпанію "Агродім".

З судових матеріалів відомо, що Андрій Веревський в особі своєї довіреної людини Ірини Хомайко і компанії КУА "Прогресивні інвестиційні стратегії" заволодів 76% частки "Агродому" нібито за договором купівлі-продажу з Валентиною Давиденко, матір'ю Валерія, яка до цього була 100% власником їх сімейної компанії. Однак Валентина Давиденко запевняє, що жодного договору із зазначеними людьми не підписувала і гроші за нібито продану частку не отримувала.

У справу вже втрутилося слідство і прокуратура, які вбачають ймовірне рейдерське захоплення з боку людей Веревського і ініціювали кримінальний арешт майна і землі "Агродому", щоб зловмисники не встигли заволодіти чужим майном.

Додамо, що подібні випадки підписання сумнівних договорів непоодинокі в практиці "Кернел". Раніше повідомлялося, що дідусь з Хмельницької області навіть воскрес для підписання договору з "Кернел".